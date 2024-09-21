美參議員倡阻華於第3國設廠避關稅

【本報綜合報道】美國共和黨十多名參議員周四推出與中國競爭的實質性法案，其中參議員魯比奧提案，擬阻止中國製造商透過在墨西哥、越南或馬來西亞等國家設廠「洗產地」，規避美國關稅。

魯比奧指摘中國製造商將生產轉移到美國關稅較低的其他國家，稱這讓他們逃避關稅，並讓廉價商品充斥美國市場。他同日另和民主黨籍參議員默克利提出一項名為《禁止為強迫勞動提供資金法案》，要求財政部長指示國際金融機構的美國執行董事反對使用強迫勞動的項目，特別是在新疆維吾爾自治區。

共和黨參議員里施周四與其他黨友共同提出名為《2024戰略法》的議案，包含多個對抗中國的關鍵舉措，如改革《外國代理人登記法》並取消特定豁免，提高智庫透明度，以反壟斷改革、打擊經濟脅迫的新行動倡議應對中國掠奪性的經濟行為，加強美國對台灣等夥伴的支持，加強監督美國政府涉華生物研究資助等。

北約秘書長促歐洲勿依賴華 北約秘書長斯托爾滕貝格將於下月1日卸任，他周四發表告別演說時指自由比自由貿易重要，歐洲應從依賴俄羅斯能源貿易吸取教訓，不要對中國犯下同樣錯誤。

斯托爾滕貝格