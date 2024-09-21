公益組織憤慨 民眾續校門獻花

【本報綜合報道】廣東省深圳日本人學校10歲小學男生周三上學途中遇襲身亡，事件震驚兩國社會。深圳有民間公益組織發聲明譴責襲擊，有民眾到該校門口獻花悼念，批評攻擊孩子令人厭惡，稱在今天的中國有很多持極端意見的人，但想讓外界知道大多數中國人都不是這樣。

一名目擊者稱，位於南山區蛇口的深圳日本人學校附近有警察駐守，認為兇徒的行為太大膽；又指國家之間的關係存在各種各樣的問題，但孩子甚麼罪也沒有，周邊居民對事件均感憤慨。民間公益組織「蛇口社區基金會」發表聲明，表示作為蛇口人感到羞憤，羞憤鄰居在這塊理應安全的土地上受到致命傷害，在希望升起的地方被愚昧與殘忍拉開了傷口，上演了悲劇，在元兇的身份、屬地與作案動機查清前，只能夠以如此方式表達沉痛的心情。