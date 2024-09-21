日准華取樣監測核污水 海產封殺令有望撤除

兩國官員磋商 達成4點共識 中國外交部表示，兩國主管部門近期就福島第一核電站核污水排海問題持續多輪磋商，並達成共識。日方明確將切實履行國際法義務，盡最大努力避免對人體和環境造成負面影響，並將持續評估海洋環境及海洋生態影響。日方歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與，且獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。

雙方一致同意，本着對生態環境及民眾生命健康高度負責任態度，基於科學持續建設性對話，妥善處理涉及排放的關切。中國將在有效參與國際原子能機構（IAEA）框架下的長期國際監測，以及參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

京促國際社會共同監督日方 中國外交部發言人毛寧指出，日本去年8月24日無視國際社會的強烈質疑與反對，單方面啟動福島核污水排海。根據兩國領導人主張透過磋商談判解決核污水問題，中日和相關國際組織前後10多輪密集談判和協商，經過努力不懈達成共識。發表共識是為敦促日方切實履行國際法義務和安全監管主體責任，盡最大努力避免對環境和人體產生負面影響，希望國際社會一同嚴格監督日方履行承諾。

雙方下一步將討論監測核素種類、檢測方法等技術細節。中方在提出的要求得到充分滿足前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。對於中日發布共識文件與深圳日本人學校學生遇襲身亡案發時間接近，兩者是否有關聯。毛寧指兩者沒有關聯，中日雙邊共識發表時間是經過雙方密集磋商確定。

日本首相岸田文雄昨日與IAEA總幹事格羅西電話會談，同意加強對核污水排海監測，並讓中國等參與國在IAEA框架下取樣。岸田重申，要求中國立即撤銷日本水產品進口禁令的立場不變。中方曾要求對海水獨立取樣，但日本拒絕，認為若在IAEA框架下實施能確保日本的主權及獨立性。

港府：在保障食安下考慮放寬 香港政府自去年8月起禁止源自福島等10個都或縣的水產品進口，環境及生態局稱在保障食安前提下，會按科學證據評核可否逐步放寬現時措施。本報綜合報道