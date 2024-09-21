余華英夫認脫逃拐賣兒童待判

起訴書顯示，王加文和余華英曾在麗江及大理分別將兩名兒童拐賣至河北邯鄲。麗江市公安局古城分局民警去年11月16日前往邯鄲，找到一名20年前被拐賣的被害人，並幫助尋親成功。大理市公安局民警今年1月又在邯鄲找到另一被害人李聰，助他與親生父母相認。李聰的母親卿素華表示，兒子2002年被拐時只有4歲。律師王文廣表示，庭審持續約4小時，過程相對順利，兩名被害人家屬均出庭。卿素華希望能嚴懲人販子，同時將在民事訴訟階段提出550萬元人民幣（約610萬港元）的民事賠償。