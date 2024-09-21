普拉桑二次登陸 上海兩區六停

強颱帶來大風雨 蹂躪福建等地 颱風「普拉桑」前天傍晚在浙江省舟山市岱山縣沿海登陸後繼續趨向西北，之後在上海市奉賢區沿海二次登陸，該區昨晨與浦東新區一起啟動「六停」措施。中央氣象台昨天傍晚預料，由於普拉桑與冷空氣結合，華南沿海到福建省多地由即晚起至下周一晚上會有持續降雨。

截至昨午5時，普拉桑位於江蘇省東台市境內，現已減弱為熱帶低氣壓，正向東北方向移動。當進入黃海與東海交界海域時，它有望成為熱帶風暴，預料今午進入南韓西南地區。縱使普拉桑威力減弱，中央氣象台警告，受其及冷空氣共同影響，遼東半島沿海、河北省沿海、天津市沿海、山東半島沿海、江蘇省沿海、上海沿海及浙江沿海將有6至7級大風，其中渤海及黃海中南部等地部分海域風力達到8級，陣風10至11級。

沿海地區恐迎大暴雨 除了帶來大風天氣，中央氣象台亦預料江蘇東南部、上海大部、湖南省中南部及廣東省南部等地部分地區由昨晚8晚至今晚8時會有暴雨，局地大暴雨。即使由今晚8時至明晚8時，廣西自治區中南部、廣東大部、福建東部和南部、海南島及青海東北部等地部分地區會有中到大雨，其中廣東東部和南部沿海、福建東南部沿海及海南島等地恐迎100至180毫米暴雨到大暴雨。

由明晚8時至下周一晚上8時，浙江中南部、江西東部和南部、福建、廣東東部和西南部、海南島以及川西高原北部等地部分地區會有中到大雨，其中福建東南部、廣東東部、海南島等地部分地區有暴雨，而福建東南部部分地區則有大暴雨。

上海避險轉移11.2萬人 受普拉桑影響，上海奉賢區及浦東新區昨晨發布「六停」通知，即停課、停工、停運、停航、停園及停業。其中奉賢區不少路段昨晨出現積水，影響民眾出行。該區交警部門緊急啟動預案，確保交通安全暢通。截至昨天為止，上海全市共組織人員避險轉移11.2萬人，組織649艘船隻疏散或進港避風，鐵路停運54列次，輪渡停航26班次，各民政救助管理站前天及昨天合共收容357人次。本報綜合報道