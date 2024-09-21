罰學生自費印派悔過書 教局斥校方

擅自夜如廁 遭多項懲處

雲東中學德育處工作人員指，學校每晚10時20分結束晚自習，10時45分熄燈，依規定熄燈後至11時40分期間，除了特殊情況外，學生不准上廁所、隨意走動，以免影響其他學生入睡。如因身體不適等上廁所，需提前告知管理老師，否則記嚴重警告處分一次。受罰學生因未向管理老師說明情況便上廁所，除了按重大違紀扣除班級本月德育考核成績5分，另自費打印寫上「夜晚上廁所是個自私的行為，影響到他人睡眠」等字句的自我認識，分發至各班、宿舍及處室，目前校方已退還學生100元人民幣（約110港元）列印費。