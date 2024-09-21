國際團隊研新冠源頭 料武漢市場自然溢出

分析攤檔及排水 其他可能未釋除 全球新冠疫情已從高峰回落，真正源頭至今仍眾說紛紜。一支國際研究團隊日前估計，新冠病毒很有可能從中國湖北省武漢華南海鮮批發市場內一種或多種動物自然溢出，同時不排除其他可能。上述研究成果前天已在同行評審期刊《細胞》發表。

自全球多地2020年起爆發新冠疫情後，外界一直質疑病毒到底是動物自然溢出，抑或是從實驗室外洩。透過分析數百個從2020年1月關閉華南海鮮批發市場採集得來樣本，包括出售野生動物攤檔及排水孔等，而非直接檢測人類或其他野生動物，研究團隊從中發現新冠病毒。

在上述帶有新冠病毒樣本中，眾人發現部分野生動物基因，包括果子貍及竹鼠等，比起人類基因要多。有份撰寫論文成員解釋，上述情況說明兩種可能性，一是攤檔野生動物在華南海鮮批發市場釋出新冠病毒，二是來自早期未有通報中招人類。

針對疫情到底在哪裏開始傳播，研究團隊證實華南海鮮批發市場樣本帶有新冠病毒「最新共同祖先」（MRCA）、即原始病毒株，與整場大流行原始病毒株基因一樣。由此推斷，病毒很有可能首先從華南海鮮批發市場對外傳播。

樣本與原始病毒株基因一致 研究團隊成員、來自美國亞利桑那大學學者沃羅貝（Michael Worobey）強調，自新冠疫情爆發後，外界不斷散播與疫情起源有關虛假及錯誤訊息，因此找出答案變得非常重要。他亦警告，即使人們愈來愈關注實驗室安全，卻未有採取多項措施去阻止再次爆發人畜共同傳染病可能性。本報綜合報道