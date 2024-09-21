涉密電子郵箱遭釣魚網攻 工作人員知情不報

【本報綜合報道】國家安全部昨日發布多宗案例，其中有涉密單位電子郵箱遭釣魚郵件攻擊，涉事工作人員因知情不報，遭到批評教育。

未造成嚴重後果 大學畢業後進入某涉密單位工作的小張，某天在個人電子郵箱接到一封奇怪郵件，未向下屬單位核實就點開附件，結果立即跳轉至境外網站連結。國安機關偵查發現境外間諜情報機關向該單位多個郵箱大量發送釣魚郵件實施網攻，並赴該單位了解相關情況。小張擔心影響個人前途，謊稱不知情，且回家後立即刪除個人郵箱全部郵件，希望不被發現。

經調查，國安機關發現小張由於未及時採取防護措施，電腦已被境外遠程控制並竊取部分內部資料。經再次詢問，小張終說出實情，洩密風險最終被排除，也未造成嚴重後果。

在另一案例中，大李是某民營公司數據運維負責人。某日，同事向他反映稱公司內部數據庫出現停滯甚至死機，他於是排查數據庫，發現故障情形非同一般。他想起早前參與某市國安局舉辦的宣講活動，近期發現境外間諜情報機關有針對性地對本地相關單位進行技術竊密。他立即向公司上級報告，同時向國安機關說明情況。

經國安機關檢查，大李所在公司的數據庫已被境外組織惡意訪問，部分數據被竊取，在國安幹警指導下，該數據庫的漏洞才徹底封堵。