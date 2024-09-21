國安部籲海外留學生小心被策反

國家安全機關指，境外間諜情報機關可能會在中國留學生出入境時，設計開展脅迫式合作，如在行李中偷偷塞入違禁品，再通過盤查坐實所謂的違法事實，以將追究法律責任為話術，恐嚇、脅迫留學生合作。另外，對方或會打着學術研究旗號，針對涉及重要、關鍵領域專業的中國留學生，透過交友、學術合作等方式，設法套取中國相關領域涉密敏感資訊、數據。

入境須防行李藏違禁品

公告還提到，境外間諜情報機關可能會利用中國留學生出國後的獵奇心理，透過熟人介紹等方式讓其放鬆警惕，誘導前往賭場等敏感場所，或邀請嘗試某些游走在法律邊緣的敏感活動，再透過抓把柄方式脅迫簽訂合作協議，使之淪為境外間諜情報機關的提線木偶。公告提醒中國留學生出入境時要留心行李是否有違禁物品，參加境外學術交流活動守底線，與人交往需謹慎。