中石油前副總經理 受賄囚14年

涉款逾5800萬

經審理查明，徐文榮1998年至2023年利用擔任石油地球物理勘探局副局長兼國際勘探部總經理，中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司黨委副書記、總經理，中國石油天然氣集團公司總經理助理，中國海運（集團）總公司黨組成員、黨組紀檢組組長、副總經理，中國石油天然氣集團公司黨組副書記、副總經理，中石油黨組副書記、副總經理，中央企業專職外部董事等職務上便利，以及職權或者地位形成便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、設備採購、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合5,329萬多元（約5,862萬港元）。