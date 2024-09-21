國台辦斥賴清德窮兵黷武「備獨」

【本報綜合報道】美國周一宣布最新對台軍售，總值2.28億美元（約17.8億港元）。中國國台辦發言人陳斌華周四批評賴清德不斷窮兵黷武、練兵備「獨」，台灣民眾要認清「台獨」必然引戰的危險，堅決反對、制止其所作所為。中國國防部昨日指出，已就美對台售武向美方提出嚴正交涉。

陳斌華表示，「台獨」與台海和平水火不容，是台海和平穩定的最大威脅，賴清德當局上台以來頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷升高兩岸對立對抗和向外部勢力獻媚求援。

他又批評美方一而再、再而三向台售武，嚴重違背中美建交原則，嚴重侵犯中國主權和安全利益。國台辦支持日前對9家美國軍工企業實施的制裁，敦促美方立即停止武裝台灣，中方有信心和能力粉碎「台獨」挑釁和外部勢力干涉，正告賴清德當局不要誤判形勢，膽敢鋌而走險必將自取滅亡。

美向台售武 京提嚴正交涉 中國國防部亦批評，美方「以武助獨」向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，正一步步把台灣推向兵凶戰危的險境；又強調美製武器不是民進黨當局的「護身符」，而是其自取滅亡的「索命繩」。解放軍將繼續加強練兵備戰，採取果斷有力措施，堅決挫敗任何「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉。