演習為名部署菲 美謀中程導彈長駐

京：勿在錯誤道路上愈走愈遠 南海局勢持續緊張，美國曾以聯合演習為名在菲律賓部署堤豐（Typhon）陸基中程導彈系統。英媒周四報道，雖然中國反對，但美國暫無計劃撤走堤豐系統，美菲正測試在衝突時使用武器的可行性。

一名匿名菲律賓高級官員揚言，保留堤豐系統具有威懾中國的戰略價值，故美國現時沒有撤走武器的計劃。如果要撤走，原因是目標已經達到，等到完成所有維修或建造工作完成後，堤豐系統可能重新引入。作為一個可以根據需要移動的模組化系統，堤豐系統來菲律賓是為了測試部署可行性。菲方同時希望保留部署堤豐系統，讓中國夜不能寐。

菲稱聯合演習未完 菲律賓陸軍發言人德馬阿拉（Louie Dema-ala）回應指，美菲第二階段「盾牌-2024」聯合演習仍未結束，堤豐系統的駐留時間將由美國太平洋陸軍決定。美國太平洋陸軍指，菲軍曾表示堤豐系統在9月以後可繼續在菲部署，士兵過去一周仍接受與堤豐系統有關的訓練，重點是整合東道國的支持。

美國於4月以聯合演習之名，把堤豐系統部署在菲律賓呂宋島北部，是冷戰結束以來美方首次在海外和印太地區部署陸基中程導彈系統，同時是美國2019年出《中導條約》後首次。菲軍7月曾稱堤豐系統最遲9月運回美國，但現時改口稱取決於演習目標是否已實現。

堤豐射程覆蓋香港 堤豐是一種車載巡航導彈發射系統，能發射射程1,800公里的戰斧巡航導彈、射程460公里標準6遠程防空導彈。系統由美國洛歇馬丁公司設計，採用美國海軍MK41垂直發射系統，加以修改後用於陸基作戰。堤豐系統在呂宋島北部的射程可覆蓋整個南海，還可以打擊香港（約1,000公里）、廣東北部（約1,300公里），甚至封鎖台灣海峽南端。

中國外交部發言人林劍指，中方對有關報道感到嚴重關切。中方敦促相關國家正視地區國家呼聲，盡早糾正錯誤做法，停止挑動軍事對抗，按此前公開承諾盡快撤走中導系統，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。本報綜合報道