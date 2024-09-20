歐盟對華電動車反補貼調查 王文濤：談判到最後一刻

稱開放合作是最佳選擇

王文濤表示，合作對中歐汽車產業發展至關重要，已形成「你中有我，我中有你」的格局，中國也為歐盟企業提供了開放市場和公平競爭環境。他指出，歐盟對華電動車反補貼調查合理性、合規性和公正性引發廣泛質疑，歐方此舉不僅將阻礙中歐汽車產業合作，打擊中國企業赴歐投資信心，也會嚴重影響全球應對氣候變化合作，更將嚴重損害以世貿組織規則為基礎的多邊貿易秩序。他強調，當前中歐汽車產業走到重要的十字路口，開放合作是最佳選擇，中國政府堅定支持中歐企業合作，反對「脫鈎斷鏈」，堅定維護中國企業和在華歐盟企業的合法權益。