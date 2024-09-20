波音逾5萬員工 強制放無薪假

勞資糾紛掀罷工 高層減薪省成本 美國飛機製造商波音公司的加薪提案早前被否決，約3.3萬名「國際機械師和航空航天工人協會」（IAM）751區成員已開始罷工，勞資雙方仍在談判中。該公司周三表示，暫時讓數以萬計員工休假，此次無薪休假將影響超過5萬人，高層同步減薪共度時艱。

剛上任一個月的波音新行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）向所有員工發出內部信，表示將全面啟動無薪假，直到這場大罷工落幕為止，涉及大批美國境內的高層管理人員、經理和基層員工。受影響員工將輪流每4周休1周，無薪假期間所有員工福利維持，而他與高層管理團隊也將同步減薪25%。

分析指資方準備長期抗爭 工會批評，波音透過無薪假營造節省成本假象，但事實上資方手握主導權，很快便可以結束這場勞資糾紛。波音在全美聘用約15萬人，暫時未知哪些員工被放無薪假，有代表波音工程師的工會稱成員沒受影響。有分析認為，放無薪假顯示資方準備好長期抗爭。

在波音最大工會罷工之際，該公司致力削減成本並避免信用評級被下調。奧特伯格向員工喊話，呼籲維持787機型的生產進度，這是波音目前的優先事項之一。奧特伯格早前被美媒揭發，以410萬美元（約3,200萬港元）在西雅圖購買豪宅，以便更靠近波音工廠和輕鬆上班，事件曝光後引起大批基層員工不滿。本報綜合報道

波音位於西雅圖地區廠房主要負責生產737 MAX系列、777及767客機。