俄軍侵烏武器零件 4成屬於美供應商

【本報綜合報道】美國參議院常設調查小組委員會上周二公布調查報告指，分析烏克蘭戰場上的俄羅斯武器後發現當中近2,500個零件，超過40%是由4間美國供應商製造，呼籲供應商說明及提供證據解釋。

籲嚴守內部調查機制 根據調查結果，零件約16%來自亞德諾半導體，15%來自德州儀器、5%來自超微半導體（AMD）、5%來自英特爾。小組委員會敦促供應商代表承諾與潛在買家交易時，會制訂新的審計協議，並需更嚴格的內部調查機制，阻止有人向俄羅斯轉售先進零件。亞德諾半導體稱，晶片在現代經濟中無處不在，不可能完全阻止轉移。英特爾強調在俄羅斯沒有業務，嚴格遵守美國及擁有業務的各個司法管轄區出口法律、制裁。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟國對俄羅斯嚴厲制裁，包括全面金融制裁和出口管制，以切斷俄羅斯獲得關鍵技術的管道，削弱工業基礎以阻止軍事行動。小組委員會主席、民主黨參議員布盧門撒爾表示，經歷兩年制裁，但美國技術仍在助長俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭。