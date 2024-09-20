朝證試射新導彈 搭載超大型彈頭

金正恩視察讚好 兼促增強核武 北韓周三再次向朝鮮半島東部海域發射多枚短程彈道導彈，落入日本專屬經濟區外。北韓翌日宣稱，成功進行了搭載超大型常規彈頭的新型短程彈道導彈試射，領袖金正恩到場觀摩導彈試射，並表示滿意。

北韓官媒朝中社報道，北韓導彈總局周三進行了「火星炮-11丙-4.5」新型戰術彈道導彈試射和改進型戰略巡航導彈試射，新型戰術彈道導彈試射旨在驗證搭載4.5噸級常規彈頭的導彈，打擊320公里中等射程目標的精準度和超大型彈頭爆炸威力。這是該國自7月1日後第二次試射該型號導彈，當時官宣即將進行旨在驗證導彈中等射程飛行特性的追加試射。

參觀研發步槍 金正恩表示，通過這種試射不斷提升武器裝備性能與外部勢力對北韓國家安全環境造成嚴重威脅有直接關係，威脅國安環境的地區軍事政治局勢反映增強自衞軍事力量仍是北韓第一要務。他要求不斷增強核武能力，並在常規武器方面具備世界最強的技術實力和壓倒性的攻擊能力。他另參觀國防科學院研發的7.62毫米狙擊步槍、5.56毫米自動步槍等武器，並提出生產方向等重要課題。

南韓傳媒指出，北韓主要只有朝中社報道他視察導彈試射活動的消息，面向國內的勞動黨機關報《勞動新聞》未有報道。雖然今次試射主要針對韓美等外部勢力，但《勞動新聞》不報道其視察消息極罕見。本報綜合報道