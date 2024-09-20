竊特朗普情報 伊朗黑客寄拜登

聲明指，6月下旬至7月上旬，伊朗惡意網絡行為者持續向拜登當時競選團隊的相關人員，發送不請自來的電郵，內含從特朗普競選團隊竊取的非公開資料節錄內容，試圖影響美國大選，但未透露被竊資料的詳情。拜登競選團隊工作人員中，未發現有人回覆這些電郵。

競選團隊斥干預

民主黨總統候選人賀錦麗的競選團隊發言人指，只有少數人的個人電郵成為目標，他們意識到與當時拜登競選活動有關的個人是這次外國影響活動的預期受害者後，一直與相關執法機構合作，未發現有任何資料直接發送給競選團隊，但強烈譴責外國干預大選。特朗普競選團隊則要求賀錦麗和拜登說明有沒有使用被竊資料，又稱伊朗積極干預選舉助民主黨爭取選票。