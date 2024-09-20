加蘭特：區內戰爭進入新階段

【本報綜合報道】黎巴嫩境內的傳呼機、對講機等通訊設備接連發生爆炸事件後，聯合國安理會稱將於明天開會討論。以色列防長加蘭特前日表示，該國在區內的戰爭已經進入新的階段，他們需要調整自己。

爆炸事件被指是以色列國防部和情報機構摩薩德聯合發起，以色列至今未承認參與其中，但媒體認為加蘭特的言論疑首次暗示與以方有關。加蘭特前日在北部區的拉馬特大衞空軍基地（Ramat-David Air Force base）與空軍人員交談時，強調他們正在開啟戰爭的新階段，透過兵力和資源的轉移正將重心轉向北部地區。他又指任務很明確，就是確保北部社群安全返回家園，為此必須改變安全形勢。

以色列北方司令部批准新的作戰計劃後，國防軍總參謀長哈列維（Herzi Halevi）前日表示，他們有很多能力尚未啟動。他提到，在加薩的戰爭已經打了快一年，雖然以色列有兩個主要目標，包括瓦解巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和救回人質，但還有更多其他目標，強調黎巴嫩真主黨面臨的代價一定很高。