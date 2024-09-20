黎巴嫩又爆通訊器 新一波釀至少25死

涉對講機太陽能設備 伊朗斥以屠殺 黎巴嫩一連兩日發生通訊器材集體爆炸，前日該國多地發生新一波對講機及太陽能設備爆炸事件，造成至少25人死亡，逾450人受傷；兩日爆炸事件合共造成37死、逾3,500傷。針對該國接連發生的通訊設備爆炸事件，聯合國呼籲開展獨立、徹底且透明的調查。伊朗則指控以色列「大規模屠殺」。

首都貝魯特南郊和黎巴嫩南部、東部數個地區前日再傳出爆炸聲。黎巴嫩軍方發聲明呼籲民眾，不要在事發地點聚集，以保證醫療人員及時展開救護。發生爆炸的設備為「IC-V82」型對講機，上面有「日本製造」字樣及艾可慕（ICOM）公司的標籤。據指該批對講機並非由認可的代理商提供，也未獲正式許可，沒有經過安全部門審查。ICOM昨日表示，公司在10年前已停產該款對講機，操作主機所需的電池也已停產，而且沒有貼上辨別假冒產品的全息圖章，因此無法確認涉案產品是否從ICOM發貨。

聯國專員震驚籲追責 聯合國人權事務高級專員蒂爾克前日發聲明指，近日在黎巴嫩發生的通訊設備爆炸事件令人震驚，對平民的影響不可接受。他呼籲對下令和實施襲擊的人追責，並對該地區有影響力的國家立即採取措施，防止衝突進一步擴大。在北京，中國外交部發言人林劍昨日表示，中方高度關注相關事件，反對任何侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，擔憂事件可能引發地區緊張局勢升級，呼籲有關各方切實維護中東地區和平與穩定。

被指削弱真主黨調兵 美媒引述美國中央情報局（CIA）前官員貝爾（Robert Baer）指出，以色列對真主黨供應網絡和通訊網絡的破壞，令真主黨遭受重創，有關戰術成功削弱真主黨調動部隊、協調攻擊和管理後勤的能力。

他認為，對真主黨使用對講機的重創尤其具破壞力，因為真主黨依靠對講機來協調火力坐標、移動彈藥和實時通訊。若以色列選擇此刻推進軍事計劃，真主黨將很容易受到攻擊。此外，以色列所展現的滲透能力，也向敍利亞、埃及等國發出警號，表明他們的系統也可能受到類似的滲透。本報綜合報道