米芝蓮兩大廚 曾宣傳美誠月餅

【本報綜合報道】內地三隻羊網絡科技有限公司旗下直播間近日銷售的「香港美誠月餅」，因未在香港生產及銷售，引發消費者不滿。有網民留意到，香港出生、內地首位米芝蓮星級女名廚譚綺文（DeAille Tam），以及米芝蓮兼黑珍珠大廚里納爾多（Ugo Rinaldo）均曾出現在美誠月餅的廣告和宣傳活動上。

七月出席中秋發布會 廣州美誠食品官網今年7月1日曾發布《香港美誠2024年中秋新品發布會暨五周年盛典圓滿落幕》的內容，其中提到譚綺文以及里納爾多均出席活動。上海餐廳「Obscura by 唐香」工作人員周三稱，譚綺文目前在該店任職主廚，她與美誠月餅已不再合作，至於此前合作情況未獲回覆。里納爾多是上海璞麗酒店的行政總廚，內媒同日聯絡該酒店，工作人員表示酒店與美誠月餅沒有合作。至於這次合作是否為酒店主廚個人與美誠的合作，工作人員稱沒求證過，無法答覆。

據「Obscura by 唐香」官方資料，譚綺文在香港出生，加拿大長大，2016年在上海的Bo Shanghai餐廳工作，一年後即拿到米芝蓮一星，並成為內地第一位榮獲米芝蓮的女主廚。里納爾多為上海璞麗酒店斐霓絲（PHÉNIX）餐廳行政總廚，在其帶領下，斐霓絲在去年繼續獲評米芝蓮一星和黑珍珠餐廳指南一鑽。