深圳女製58頁簡報 舉報男友約炮嫖娼

【本報綜合報道】廣東省深圳市一名女子製作一份長達58頁PowerPoint簡報，周三公開到網上，以及舉報至警方等相關部門，內容是揭露其男友、招商銀行管理培訓生史××，與多名女性約炮、嫖娼、出軌。針對上述指控，招商銀行方面表示會將情況逐級反映並核實調查。

簡報清晰有條理，附有多張截圖證明史××多次嫖娼金額總計超過3萬元（約3.3萬港元），每次費用2,000至5,000元（2,200至5,500港元）不等，另會在不同社交媒體找炮友，甚至同時和多名女子發生曖昧關係。面對女友質問，史××曾跪地懇求原諒，承諾會改過自新，但不到3個月就故態復萌。