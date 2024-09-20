颱風普拉桑登陸浙江 寧波127趟列車停運

颱風「普拉桑」昨晨加強為強烈熱帶風暴後，於昨日傍晚6時50分左右在浙江省舟山市岱山縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達10級。受其影響，浙江同日發布山洪災害預警，料昨日至今天日間，浙江沿海和中北部地區或現強風雨天氣，局地有大暴雨，中北部沿海陣風可達11級。中央氣象台另指，南海熱帶低壓已於昨日上午加強為今年第15號颱風「蘇力」。

普拉桑昨晨以時速35至40公里左右向西偏北快速移動，上海受影響天陰多雲，有分散性陣雨，下午雨勢增強，轉陰有陣雨或雷雨，局部地區累積雨量可達暴雨。上海中心氣象台前日已發布颱風藍色預警和黃浦江高潮位藍色預警。普拉桑登陸後大氣環流形勢非常複雜，周六前後副熱帶高壓斷裂，冷空氣和來自海洋的暖濕氣流結合，將給上海帶來明顯降雨，下周氣溫料全面跌至30℃以下。

根據浙江省氣象台未來降雨預報，昨日上午8時至今日上午8時，黃岩區、仙居縣、臨海市發生山洪災害可能性較大，達黃色預警，象山縣、寧海縣、安吉縣、三門縣可能發生山洪災害，達藍色預警。

鐵路部門為確保鐵路運輸安全和旅客出行安全，實施計劃對昨日途經杭深高鐵、杭台高鐵線路部分旅客列車採取臨時停運、縮短運行區段等措施，寧波火車站至今有127趟鐵路列車停運。

浙江沿海客運全部停航 在浙江台州市，昨日有港口人員加固岸上的起重架和停泊的船隻，當地觀潮勝地海寧鹽官提早關閉，浙江沿海客運航線全部停航，寧波舟山港核心港區停止生產作業，東海海事部門在重點水域安排多艘救助船和拖輪布防。本報綜合報道