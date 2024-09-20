加駐華大使：兩國商貿亮黃燈

【本報綜合報道】加拿大駐華大使梅倩琳日前在蒙特利爾的一個活動向當地商界表示，加拿大沒有將中國視為敵人，務實外交、積極外交是處理與中國關係方式。她又形容，加中商貿關係亮起的是黃燈，就像交通燈，你可以抓住機會開過去，但需要謹慎。

梅倩琳周一在蒙特利爾國際關係委員會，發表題為「複雜世界中的機遇與挑戰」的演講。她表示，加中商貿關係是多層面、活躍的，當然也複雜。

她認為，無論加中關係經歷怎樣的跌宕起伏，中國對全球商界、經濟，以及供應鏈的影響，要求加拿大採取積極外交方式；又指所有商貿行動亦要符合加拿大價值，比如公平和透明，而且令雙方受益。

前大使表贊同 對梅倩琳以黃燈形容中加商貿關係，同場的前加拿大駐華大使趙樸表示贊同。

他稱自己會給一些公司建議，取決於對方的商業領域和類型，依然有機會和中國做生意，但必須意識到當中的困難，需要謹慎小心。他指出，加拿大企業不應太過依賴中國市場，因為未來可能面對複雜的狀況。