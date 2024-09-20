美稱搗華第二主要黑客組織 中國駐美使館否認指控

【本報綜合報道】美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷周三宣布，發現並摧毀第二個主要的中國黑客組織，該組織名為「亞麻颱風」（Flax Typhoon），疑建基在另一個與中國有關的黑客組織「伏特颱風」的漏洞和策略之上。亞麻颱風涉嫌滲透美國基礎設施以及設備，已經危害全球超過25萬台設備。

中方斥美抹黑 克里斯托弗‧雷表示，這些黑客以中國永信至誠科技公司（Integrity Technology Group）為幌子，從公司、媒體、大學和政府機構收集訊息，使用數十萬台聯網設備創建殭屍網絡，幫助他們破壞系統並竊取機密數據。

FBI與盟友合作，上周搗破亞麻颱風的行動，同時控制了其殭屍網絡，在黑客試圖切換到備份系統時加以追捕，對方基本上自毀了新的基礎設施並放棄其殭屍網絡。

與美國同屬五眼聯盟的英國、加拿大、澳洲和新西蘭亦對永信至誠發出警示，指該公司涉及惡意網絡活動。

中國駐美大使館回應時否認指控，批評美國作出毫無根據的指控，反斥美國本身就是網攻的來源和最大的肇事者。中方敦促美國停止其全球網絡間諜活動和網攻，停止以網絡安全為藉口抹黑其他國家。