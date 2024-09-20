美副卿：中國成史上最大挑戰 軍艦需加快興建

華促美停止挑動軍事對抗 美國副國務卿坎貝爾周三表示，中國已構成美國史上最大挑戰，超越了冷戰時期，並指摘北京對俄羅斯國防工業的支持直接來自中國領導層。他呼籲華府保持兩黨對華關注，並加速美國海軍造船速度和國防建設基地的能力，又希望歐洲對華採取更強硬立場。中國外交部發言人林劍昨日直斥有關言論罔顧事實，中方表示強烈不滿。

坎貝爾在眾議院外交事務委員會聽證會上表示，與中國構成的多方面挑戰相比，冷戰顯得黯然失色，不僅是軍事挑戰，而是全面挑戰，尤其在全球南方和技術方面。他認為，美國需要全方位加強其競賽，提高美國軍艦生產速度應成為未來10年的首要任務，海軍必須挺身而出。

重申對台承諾不變 坎貝爾又指摘，聯合國大會第2758號決議被北京用來作為外交工具，辯稱出於某種不明原因台灣地位不合法。

他重申美國對台承諾不變，華府在所有與北京的接觸都在釐清美國對台政策的性質，那是基於《台灣關係法》、六項保證及中美三個聯合公報，這個框架為台海帶來40年的和平，也提供美國應對衝突的能力與框架。

中國外交部發言人林劍表示，中方致力於同世界各國展開友好合作，同他國發展正常關係，不針對第三方，反而美國不斷強化軍事同盟關係，到處拼湊反對中國的小圈子，脅迫其他國家選邊站隊。他指美方錯誤地把中國視為最大挑戰，是以自己的霸權思維鏡像他國，嚴重誤判中國和中美關係。林劍又提到美國不打算立即撤出在菲律賓部署中導系統的計劃，中方對有關報道嚴重關切，認為嚴重威脅區域國家安全，敦促美方停止挑動軍事對抗，按此前公開承諾盡快撤走中導系統。本報綜合報道