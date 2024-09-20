上月訪日人次 內地74萬 香港24萬

中日往來航班量升

報道指，受日圓貶值提振，上月訪日外國人數創下8月新高，南韓也有61.21萬人次，同比增加7.6%。與新冠疫情前的2019年8月相比，訪日外國人總數也增加16.4%，除大陸等部分國家與地區外，人數超過了疫情前。旅遊局分析稱，這是因為7月起聯結日本和中國的航班數量有所增加。另一方面，上月出境的日本人有143.71萬人次，同比增加19.7%，較2019年減少31.9%。