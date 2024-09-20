網紅直播稱不懂九一八 遭永久封號

娟子

【本報綜合報道】江蘇一名擁有41萬粉絲的網紅娟子在周三「九一八事變」周年當天直播，自稱自己不是中國人，又表示「不知道甚麼是九一八」。當日傍晚，其社交平台帳號已被永久封禁。內地軍媒同日發文稱，和平基於強大的國防，沒有國家的強大，和平便無從談起。

網紅娟子平日發布的內容以美食分享為主，其走紅源於使用十分誇張、博人眼球的形式模仿其他熱門博主。娟子周三直播期間把「九一八」錯說成「六一八」，之後大笑不止。當被網民質問時，娟子稱自己「沒有上過學」、「不看新聞」、「沒聽說過九一八」。相關直播很快中斷，不少網民稱已向平台舉報。娟子的社交帳號當晚已無法搜索，顯示帳號已被禁言。

軍媒：沒強大國防 和平無從談起 《解放軍報》周三發表題為「勿忘血火歷史的警示」的文章，指回首歷史的轍印，他們應當明白和平是槍炮的歸宿，槍炮是和平的基礎，沒有一個強盛的國家，沒有一個鞏固的國防，人民就沒有幸福安寧可言。文章又指，今天戰爭的硝煙雖已散去，但軍國主義的陰魂依然不散，近年日本接連突破「專守防衞」原則，加速外交「軍事化」，威脅地區安全穩定，暴露出其妄圖擺脫和平憲法約束、推進軍事擴張的野心，一切罔顧侵略戰爭歷史的態度，一切美化侵略戰爭性質的言論，所有愛好和平與正義的人們都必須高度警惕、堅決反對。文章強調，解放軍時刻準備為正義而戰、為和平而戰、為人民而戰，做到以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。

遼寧瀋陽九‧一八歷史博物館周三獲得來自瀋陽民間收藏家詹洪閣捐贈的14件珍貴文物史料，當中大多為1932年至1942年間，日本出版的紀錄和見證日本軍國主義發動九一八事變、武力侵佔中國東北、建立偽滿洲國傀儡政權，進而侵略北京、南京、武漢、重慶等地的宣傳畫頁。