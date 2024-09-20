有日人家庭急送孩子離華

【本報綜合報道】廣東省深圳日本人學校小學男生沈×周三上學途中遇襲喪命，轟動當地日本人社會，多方表示哀悼同時譴責襲擊。近日內地網絡頻現仇日言論的同時，有內地民眾目擊事件後直言憤怒，強調針對小孩下手不可原諒；另有日本家庭急送孩子離開中國。

事發於九一八事變93周年，諸如「日本人滾出去」、「小心日本間諜藏身的日本人學校」之類的仇日言論一早便充斥微博。江蘇蘇州今年6月發生日本人母子遇襲事件，3個月內再發生同類襲擊，令送孩子上日本人學校的家庭日益感到事態緊迫。

日媒引述相關人士指，事發後蘇州日本人學校的多個派駐人員家庭已將家屬送回國，或讓孩子轉校到鄰近城市上海的日本人學校。

深圳襲擊事件發生後，一名兒子在北京日本人學校上學的母親緊急呼籲當局立即採取措施保護兒童，又抱怨校方反應太慢。

日外務省將撥1900萬增警備 日本外務省在下年度的預算申請中列入3.5億日圓（約1,900萬港元）作為在中國的校車警備費，並研究加強相關體制以確保兒童安全。日本政府官員悲觀認為，相關事件將進一步影響兩國之間的人員往來。