深圳日籍小學生捱斬喪命 岸田文雄促華說明

正值九一八事變93周年 刀煞落網 廣東省深圳日本人學校一名日籍小學男生，周三在「九一八事變」93周年當日的上學途中遭人持刀襲擊，導致腹部重創，延至昨日凌晨傷重不治。行兇的中國籍男子被警方逮捕，目前仍持續接受調查中，但始終未透露犯案動機。日本首相岸田文雄形容事件是極為卑劣的犯罪行為，要求中方說明情況。在北京，外交部指今次是個別事件，相信不影響中日合作。

日本駐廣州總領館總領事貴島善子表示，周三上學途中遇襲的10歲男童受傷後，雖然已送往醫院接受治療，但至昨日凌晨證實死亡。貴島又指，這是一件非常悲傷的事情，難以表達對其家人的感受。

日本駐華大使館下半旗致哀，昨日在微博發文哀悼，指感痛心和遺憾，認為事態嚴重，希望中國政府盡最大努力保護在華的日本僑民，查明真相，防止此類事件再發生。

日駐華大使抵深圳 晤遺屬市幹部 日本外相上川陽子昨日在外務省向記者表示，對事件感到非常遺憾，將要求中方確保日僑在華的安全。日本駐華大使金杉憲治亦指，已針對事件促請中國外交部盡一切努力保障當地日本公民的安全，並要求調查真相並說明情況。他指出，繼今年6月江蘇蘇州發生日本人母子遇襲受傷事件，再發生今次事件，對此感到羞愧。日本副外相岡野正孝已召見中國駐日本大使吳江浩，表達對襲擊事件的嚴重關切。吳江浩稱感痛心，將努力確保包括當地日僑在內的外國人安全。

金杉憲治昨日與中國外交部副部長孫衞東通電話並表示遺憾。金杉已抵達深圳，和遺屬及該市幹部會面。

北京的日本駐華大使館匯集由日企組成的「中國日本商會」以及日本人學校的相關人員，召開了緊急會議。

涉事學校續停課 有人攜花悼男童 深圳日本人學校昨日繼續停課，有人帶同鮮花悼念遇害男童。在北京，外交部發言人林劍昨日表示，男童為日本籍，父親是日本人，母親是中國人。他指事件是個別事件，相信不會影響中日合作。他回應時又說，兇手被當場抓獲，強調中方將持續採取有效措施，切實保護所有在華外國人安全。

深圳市公安局南山分局周三發布警情通報，指當日早上8時招商街道轄內發生一宗持刀傷害路人警情，致未成年人沈×受傷，44歲鍾姓男疑犯當場被捕。日本駐廣州總領事館以保護僑民角度，已要求中國有關部門共享詳細訊息，防止再有類似事件發生。共同社早前引述日本政府相關人士報道，事件可能對日中關係產生影響。本報綜合報道