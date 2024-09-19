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大阪世博明年展出火星隕石
日本政府周二宣布，由該國研究小組2000年在南極洲發現的一塊火星隕石，將於明年4月開幕的大阪・關西世博會上首次公開展出。該塊隕石重13公斤，尺寸與橄欖球相若，是全球最大的火星隕石之一，目前被放置在東京國立極地研究所。由於它包含與水反應形成的礦物質，是證明火星上曾經存在水的重要依據。
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