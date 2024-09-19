英公司水下基地公布 探索海洋踏新一步

可容納3人逗留一周 支援潛水員持續搜救 法國已故科幻小說家凡爾納（Jules Gabriel Verne）在其著作《海底兩萬里》中表達人類對海底世界的探索欲望，如今人類有望在海洋探索中更近一步。英國深海科技公司DEEP近日公布一種類似於國際太空站（ISS）的水下基地，可以容納3人在水下停留長達一周，有望明年年初投入使用。

DEEP總裁沃爾珀特（Sean Wolpert）介紹，這種基地有望在緊急任務中提供重要支援，例如可以作為潛水員的停留場所，幫助潛水員持續展開搜救任務。他指出，現時人類與海洋之間存在巨大脫節，公司的目標是重新連接人類與海洋。

全球現僅得一水下實驗室 是次公布的水下基地旨在收集數據，推動哨兵（Sentinel）系統開發工作。按照DEEP計劃，哨兵系統是一種更大的水下基地，將允許人們在200米水下生活和工作長達一個月，還可以配置成不同形狀，使其既可以適合6人小組任務，也可以變成容納50人的大型研究站點，推動海洋化學研究或挖掘古代沉船殘骸等。若一切進展順利，哨兵系統有望在2027年面世。

目前全球唯一一個用於研究的水下實驗室位於美國國家海洋保護區，它有6個床位，配有微波爐、雪櫃、浴室和網絡。馬里蘭大學海洋科學教授丹尼森（Bill Dennison）坦言，建造海底基地既危險又昂貴，不僅需要大量優質設備，也需要合格的人員進行操作，這就是現時海底基地少之又少的原因。本報綜合報道