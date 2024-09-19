兩岸國際

日本向世衞供300萬劑猴痘疫苗

世衞獲日本提供大量猴痘疫苗。（Getty Images圖片） 世衞獲日本提供大量猴痘疫苗。（Getty Images圖片）
世衞獲日本提供大量猴痘疫苗。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】世衞日前透露，日本與歐美國家提出提供超過360萬劑猴痘疫苗，其中約300萬劑來自日本，是日方至今為止最大支援。
疫苗是明治集團製藥企業KM Biologics（熊本市）的「LC16」。資料顯示，自2024年起包括剛果民主共和國在內等15個國家爆發猴痘疫情。
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