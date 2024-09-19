悉尼食水源 揭致癌物超逾50倍 政府終改口允檢測

涉事水壩續停供應 澳洲新南威爾士省悉尼西部食水早前驗出可致癌全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），初步證實相關物質來自藍山一帶水壩，卻無展開定期監測行動。經當地傳媒前天揭發水壩水源PFAS濃度超出國家安全標準逾50倍後，新省衞生部門終於改口，現正幫助省內各地檢測上述致癌物質含量。

受傳媒壓力，悉尼水公司自6月起加強檢查市內食水集水區有否含有PFAS。省政府之後發現位於藍山的梅德洛水壩每公升儲水含有0.09微克PFAS，略高過國家0.07微克上限，卻以集水區未有發現相關物質為由，拒絕展開定期監測。直至上月，營運公司WaterNSW宣布，縱使梅德洛水壩並非直接提供「原水」，而是聯合其他原水供給濾水廠，不過作為預防措施會在調查期間切斷供水。

西悉尼大學學者賴特（Ian Wright）月初在梅德洛水壩源頭溪流收集樣本，最終發現每公升原水含有3.7微克PFAS，嚴重超過國家安全標準。他質問：「我們的水務部門、環保部門及衞生部門，為甚麼不去隨處檢測，並分享相關資訊？」

傳源自消防泡沫 部門拒認 面對專家質疑，新省衞生部門發言人發聲明承諾，將安排當地每個尚未檢測PFAS含量供水系統展開相關行動，包括提供取樣套件，把樣本送往認可化驗室等，同時會提供初步檢測結果。新省政府發言人則稱，悉尼水公司及WaterNSW已把監測PFAS納入流程，正評估安排，如有必要可增加檢測頻率及範圍。

另有報道披露，政府懷疑污染物或來自消防泡沫。縱使澳洲2007年已淘汰使用含有PFAS消防泡沫，政府調查人員相信殘餘物質或已在地下水位沉積多年，正嘗試確定一輛運油車1992年在梅德洛水壩附近發生車禍起火後，到場消防人員當時使用哪一種化學泡沫及數量等。此外，政府調查人員亦質疑梅德洛水壩附近消防局可能是污染物源頭，理由是當地早年曾存放含有PFAS消防化學泡沫。惟當地消防部門指出，旗下人員從未在附近一帶展開大型訓練。本報綜合報道