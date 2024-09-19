暗殺風波後 特朗普首現身

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普周日避過槍手勞思的企圖暗殺，周二在事件後首度公開露面，到密歇根州弗林特出席競選活動。他提到企圖暗殺事件，稱擔任總統是危險的事，只有重要的總統才會遭槍擊。他當日接到副總統、民主黨總統候選人賀錦麗的慰問電話，對此表示讚賞。

特朗普臨時通知特勤局，要在佛羅里達州的高爾夫球場打球，但因球場面積太大，特工不得不放棄巡視周邊。特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）受訪直言，對於如此大區域需要提前安排時間「掃查」，確保萬無一失。特勤局代理局長羅維（Ronald Rowe）周一告訴特朗普，如他想繼續打高球就要更多安檢工作；特工未提早檢查其高球場，因他當日打球並非官方活動。

烏方稱與事件無關 有報道指，勞思曾赴烏克蘭，自稱可助招募國際軍團，也呼籲過支持台灣，但據指並未提供任何後勤支援或幫助，出嘴比出力多。烏克蘭外交部發言人周二回應指，勞思與烏克蘭政府機構沒任何關係，也從未作為國際軍團或烏軍其他部隊一員為烏戰鬥，呼籲國際社會不要將兩者聯繫。烏方譴責一切形式的政治暴力，如美方提出要求，烏方願協助調查。

勞思