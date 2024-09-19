德官晤王文濤 不贊成對華電動車增關稅

王文濤會晤哈貝克時表示，中歐雙方就電動車反補貼案作密集磋商，中方付出巨大努力，但歐方不僅繼續執意裁決高額反補貼稅率，還迅速且草率地拒絕中方業界提出的一籃子解決方案，未展現出解決問題的政治意願。他希望德方從自身利益出發，推動歐盟委員會同中方相向而行，盡快達成符合世貿規則的解決方案，避免中歐經貿摩擦升級。哈貝克則指，德方支持自由貿易，歡迎中國汽車及零件企業對歐投資，不贊成對中國電動車加徵關稅，形容中方業界提出的解決方案是向前邁出的重要一步，期待歐盟委員會作出建設性回應，強調德方將敦促歐盟與中方尋求妥善解決方案。