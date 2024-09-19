朝隔6天再射導彈 韓美日譴責斥挑釁

北韓相隔6天後，昨再次向朝鮮半島東部海域發射多枚短程彈道導彈，落入日本專屬經濟區外。南韓聯合參謀本部表示，韓軍已加強追蹤及監視，並與美日共享情報，時刻保持高度戒備。

韓軍於昨早6時50分，探測到多枚短程彈道導彈從北韓平安南道价川發射，飛往東北方向，飛行距離約400公里。价川約400公里外日本海有一座小島設有短程導彈靶場，導彈或射向島上。初步推測，北韓可能發射「火星炮-11 丙4.5」新型戰術彈道導彈。兩枚同型導彈7月1日曾在黃海南道長淵郡試射，一枚飛行了600多公里，另一枚僅飛行120多公里後墜落，以失敗告終。

由於北韓導彈總局曾聲言再次試射，驗證「火星炮-11 丙4.5」在中等射程250公里的飛行特性及命中精度，昨日發射可能是後續試驗。「火星炮-11 丙4.5」是KN23彈道導彈改良型號，北韓宣稱導彈可攜帶4.5噸超大型彈頭。日本以攸關國民安全為由，向北韓提出嚴正抗議。防衞大臣木原稔指出，北韓明顯違反聯合國安理會決議，絕不能容忍。

南韓外交部朝鮮半島政策局局長李埈一、美國國務院對北韓特別副代表貝利、日本外務省亞洲大洋洲局審議官大河內昭博，一致譴責北韓繼日前公開濃縮鈾設施後發射彈道導彈，違反聯合國安理會多項決議，嚴重威脅朝鮮半島和國際社會和平穩定。三方密切關注北韓再次挑釁的可能，並緊密合作堅決應對。

北韓噪音廣播24小時不停 南韓仁川市政府公布數據顯示，北韓噪音廣播令隔海相望的仁川江華島地區4,600多名居民受影響。朝軍從7月底起，在前沿地區設置擴音器廣播，近期更是24小時不間斷播出喇叭聲及鼓聲等噪音，音量甚至超過地鐵噪音。據統計，仁川市江華郡松海面、兩寺面及喬棟面8,800多名居民中，受影響佔52%。本報綜合報道