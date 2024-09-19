涉事產品傳台製 品牌稱授權商標

【本報綜合報道】黎巴嫩真主黨成員的傳呼機集體爆炸，傳呼機印有台灣金阿波羅品牌。金阿波羅最初稱可能出貨後、送抵黎巴嫩前被人動手腳，其後改口指傳呼機由匈牙利代理商獲授權使用金阿波羅品牌標籤，產品並非金阿波羅生產，將跨國起訴。

指匈牙利代理商生產

爆炸傳呼機型號為AP924，能支援無線接收和顯示短訊，但無法撥打電話，從今年春季開始引入黎巴嫩。金阿波羅始創人兼董事長許清光昨日披露，代理商3年前開始代理金阿波羅許多產品，其後找到一批工程師設計傳呼機並在黎巴嫩工廠生產，又提出以金阿波羅品牌來推銷。許清光指爆炸傳呼機開售至今不超過兩年，金阿波羅也是受害者，作為一間負責任的公司感到非常尷尬。爆炸發生後，許清光致電代理商在台灣的辦事處，大罵：「你們害死我了！」