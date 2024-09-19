真主黨通訊器材連環爆 多地釀15死逾4000傷

伊朗大使傳毀眼 黎巴嫩指以嚴重侵犯 以色列與黎巴嫩邊境局勢不斷升級之際，黎巴嫩真主黨成員常用的傳呼機周二突然發生大規模爆炸，導致至少12死、近4,000人受傷。真主黨指控以色列是幕後黑手，誓言報復。黎巴嫩譴責以色列的侵略行徑，指摘以方嚴重侵犯黎巴嫩主權，準備向聯合國安理會申訴。美國國務院發言人米勒否認知情及參與其中，以軍籲民眾保持警惕。至昨晚，黎巴嫩南部亦發生對講機連環爆炸，釀3死逾100傷。

事發在周二下午3時半左右，黎巴嫩南部、首都貝魯特南郊及貝卡谷地東部等真主黨據點同時傳出爆炸聲，持續約一個小時。經初步調查，爆炸傳呼機都是真主黨成員所有。爆炸原因眾說紛紜，其中一說是以色列情報機構摩薩德數月前在真主黨訂購的5,000部傳呼機電路板內安裝爆炸物，一般掃描設備難以發現爆炸物，一旦接收指定代碼便可引爆。當收到編碼訊息時，有3,000部傳呼機發生爆炸。傳呼機內藏3克爆炸物，真主黨數月以來一直毫無發現。

發出嗶嗶聲 多人近看炸傷 另有一說指出，傳呼機運抵黎巴嫩前已落入摩薩德手中，在電池內安裝10至20克強烈爆炸物季戊四醇四硝酸酯（PETN）。PETN化學性質穩定，威力為黃色炸藥1.26倍，疑透過提高電池溫度引爆。有技術專家認為，事件是一次精心策劃的長期行動，可能是透過滲透供應鏈完成。兩名真主黨成員在爆炸中死亡，死者還包括兩名兒童，400名傷者危殆。

美國《紐約時報》援引伊朗革命衞隊成員稱，伊朗駐黎巴嫩大使阿米尼（Mojtaba Amani）在爆炸中失去一隻眼睛，另一隻眼睛嚴重受傷，阿米尼兩名保鏢同告受傷。伊朗駐黎巴嫩大使館其後澄清，阿米尼治療過程順利，關於他的身體和視力情況傳言都是錯誤。包括阿米尼所使用的傳呼機在內，它們在爆炸前發出持續約10秒的嗶嗶聲，部分人把傳呼機靠近雙眼及面部查看是否收到新訊息，結果多人眼部嚴重受傷。

以色列被指一直利用線人 除了黎巴嫩，敍利亞亦發生傳呼機爆炸。伊朗外長阿格拉齊稱，如有需要會把黎巴嫩傷者轉往伊朗治療。有真主黨官員指事件是去年10月7日以巴衝突以來，真主黨遭遇的最大安全漏洞。真主黨和黎巴嫩安全官員稱，以色列鎖定目標時一直利用線人，黎巴嫩經濟危機和政治派別之間的激烈爭鬥，為以色列招募間諜創造機會。為了躲避以色列先進的監控技術，真主黨使用低技術含量的通訊設備，包括傳呼機。

聯合國秘書長黎巴嫩問題特別代表亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）指，事態發展標誌在本已動盪不安的背景下，令人極度不安的升級。她敦促各方避免採取任何進一步行動或發表好戰言論，以免引發更大範圍及任何人都無法承受的戰火。

繼周二傳呼機出事後，黎巴嫩南部及貝魯特南部多地的真主黨成員對講機昨日紛紛爆炸，估計至少3死、超過100人受傷。貝魯特一座公寓疑因爆炸起火，濃煙及火舌沖上半空。對講機於5個月前由真主黨買入，由日本通訊設備生產商愛可慕（ICOM）製造，知情人士稱以色列策劃襲擊。本報綜合報道