守靈食蝸牛糉 集體食物中毒3死

【本報綜合報道】台灣台東縣金峰鄉賓茂村爆發集體食物中毒事件，周二約有20人參加喪事守靈，多人食用包有蝸牛的小米糉後不適送院。目前已造成3人死亡，仍有9人情況嚴重。警方追查蝸牛來源，台東縣衞生局帶走未吃完的小米糉檢驗。

嫗自製食後亡 家屬不知情派發 一名83歲劉姓老婦以葉子包蝸牛、竹筍、豬肉、小米粉等食材，自製10條小米糉，當日傍晚先自行食用，隨後身體不適緊急叫救護車送院搶救，途中不治。家屬以為老婦是高齡病逝，同日深夜接回老婦遺體並辦理喪事。期間有親友陸續到場弔念，家屬想起劉婦生前烹煮的小米糉，便拿出來與大家分享。

詎料親友進食小米糉返家後紛紛出現不適症狀送院，年齡最大為82歲，年齡最小是一名小學3年班男生。死者包括一名36歲徐姓女子，她在昨日清晨不治。醫生發現患者出現全身發抖、失去意識、全身冒汗、插管發現口鼻分泌物多、呼吸衰竭等症狀，需洗胃急救。北榮毒物科醫生楊振昌表示，不排除是毒藥殘留導致中毒。