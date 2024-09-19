美誠月餅涉扮港貨 廣州食安檢驗通過

「香港美誠月餅」涉造假扮港貨風波持續發酵，廣州市花都區市場監督管理局昨日發表情況通報，指暫未發現食品安全突出隱患。局方已向直播平台所在地市監部門和直播帶貨公司註冊所在地市監部門發函，要求協助調查，進一步核實相關情況。

港企商標授權廣州公司 通報指，事件涉及花都區兩家企業和一家香港企業，分別是廣州市美誠食品有限公司、廣州市美誠食品科技有限公司、香港美誠食品集團有限公司。廣州美誠食品公司已取得營業執照和銷售預包裝食品備案，是一家食品貿易商；廣州美誠科技公司已取得營業執照和食品生產許可證，品質管理制度和生產流程環境符合要求，目前暫未發現存在違法行為。

香港美誠集團在香港註冊有「美誠」、「香港美誠月餅」、「MEISUN」等核准在月餅商品上的商標，把商標授權給廣州美誠食品公司使用。廣州美誠食品公司委託廣州美誠科技公司加工「香港美誠月餅」產品，相關月餅產品外包裝及文字宣傳上均有使用「香港美誠月餅」字樣。

通報續指，8月中下旬，市、區兩級分別委託檢測機構對花都區月餅開展專項監督抽檢，對廣州美誠科技生產的月餅產品專項抽檢3批次，結果全部合格。美誠食品公司主動將月餅產品送至合資格第三方檢驗機構檢驗，今年共送檢樣品32批次，結果全部合格。

無提及可否港貨名義銷售 對於美誠月餅並非在香港生產和銷售，是否可以港貨名義銷售，通報則沒有提及。相關部門將密切跟進事件進展，對廣州市美誠食品有限公司與相關帶貨主播平台的合作關係和合作內容進一步核查，加強對相關企業的監管與合規指導。由網紅「瘋狂小楊哥」推銷的美誠月餅產地問題引起爭議，不少購買美誠月餅的網民質疑虛假宣傳要求退款不果。本報綜合報道