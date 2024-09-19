徵地爆爭執 湖北城管圍毆多名村民

【本報綜合報道】湖北黃石鐵山區太子鎮近日有村民爆料，因徵地問題多名身穿制服的工作人員與村民發生爭執，圍毆多名村民，期間更將一人推入排水渠內。太子鎮政府工作人員早前已表示，相關工作人員已停職，但否認是鎮政府的工作人員。區政府新聞辦周一通報稱，已成立工作專班調查，核實相關情況後將嚴肅處理。

相關工作人員已停職 有村民投訴，事發於今年7月3日，起因是徵地建設加油站，村民怕污染水源一直沒有同意，但當日有10多名身穿制服的工作人員出現在村口，阻止村民前往被徵收的土地收取農作物。工作人員的制服上寫有「城管執法」的字樣，現場另有多名村鎮的幹部。雙方發生言語爭執，進而演變成衝突，不少村民遭到對方毆打。

當時現場有10多名村民，主要是50歲到80歲的中老年人，事後身上均有不同程度的瘀傷。其中一名村民被多名工作人員推入排水渠內，導致手背、頭部、腰部出現明顯瘀傷；另有人被推倒在地，遭工作人員拳打腳踢。衝突發生後，有村民報警求助，惟官方當時並無公布調查結果。