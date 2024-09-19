颱風普拉桑 今登陸浙江沿海 華東恐暴雨成災

颱風「貝碧嘉」遠去不久，另一颱風「普拉桑」正直撲華東地區。中央氣象台昨天傍晚改發颱風黃色預警，預料普拉桑今午至晚上會在浙江省溫嶺市到舟山市一帶登陸，省內東部沿海由昨晚起至今晚會有大暴雨，上海市在同一時段料有大到暴雨。

截至昨午5時，普拉桑位於日本沖繩縣那霸東南偏東對出約160公里海域，正以時速45公里向西北方向移動，其中心附近最大風力達到每秒23米，未來會移入東海東部海面。中央氣象台預料，普拉桑今天登陸溫嶺至舟山地區，強度之後逐漸減軟。

在普拉桑趨向浙江期間，中央氣象台昨晚估計黃海南部海面、東海大部、杭州灣、長江口區、浙江沿海、福建省沿海、上海、江蘇省東南部、台灣海峽由即日起至今晚8時會有6至8級、陣風9級大風，其中東海北部和杭州灣及長江口部分海域、上海沿海、浙江東北部沿海、江蘇東南部沿海風力可達9至10級、陣風11至12級，普拉桑中心經過附近海域及地區風力更可達10至11級、陣風12至13級。

無錫漢過路猝死非觸電 除了帶來大風天氣，上海、浙江東部、福建東北部等地部分地區在同一時段料有大暴雨，其中浙江東部沿海恐迎100至140毫米的大暴雨。

另外，江蘇無錫市早前經歷暴雨，市內一處紅綠燈路口周一懷疑發生觸電事故，一名身穿反光衣男子倒臥積水之中。無錫警方翌日澄清，男子並非警務人員，只是經過路口時因突發疾病而倒地身亡。本報綜合報道