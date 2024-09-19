大陸將停止對台34項農產品免關稅

【本報綜合報道】針對台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作。國務院關稅稅則委員會昨宣布，自下周三起停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，相關農產品進口關稅按現行有關規定執行。

回應謀獨挑釁 國台辦發言人陳斌華昨日表示，大陸方面秉持「兩岸一家親」理念，2005年8月1日和2007年3月20日起，分兩批對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅，有力幫助台灣農產品開拓大陸市場。但賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」立場，不斷謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1,000多項農產品輸入，嚴重損害兩岸同胞福祉，國台辦強烈支持國務院關稅稅則委員會的決定。

陳斌華指出，搞「台獨」沒有和平、沒有發展，只會「禍台」「害台」；支持「台獨」就是助紂為虐、自作自受，只會損害切身利益。希望包括農漁民在內的廣大台灣同胞認清民進黨當局推行「台獨」路線的極端危險性、危害性，積極維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展。