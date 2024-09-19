侵華日軍再添新罪證 731部隊「技師」增至57人

遼寧撞鐘紀念九一八事變93周年

檔案由松野誠也於日本國立公文書館發現，由日本陸軍復員課在1945年編製完成，共267頁，詳細記載從1944年2月至1945年8月日本細菌戰部隊的「技師」基本資料，總計100人。涉及多個部隊，其中包括731部隊57人、1644部隊11人等，文獻列明他們上任時間、晉升履歷、出身大學和取得成績等。技師是指從事磚木技術職業者，是享受高等官待遇的技術官員和核心研究力量，編入陸軍軍屬序列，多擔任各研究部門負責人，主要從事各種細菌實驗和醫學研究。