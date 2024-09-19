侵華日軍再添新罪證 731部隊「技師」增至57人
【本報綜合報道】「九一八事變」爆發93周年，遼寧全省14個城市昨日同時拉響防空警報，瀋陽市九一八歷史博物館殘曆碑廣場舉行撞鐘鳴警儀式。黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第731部隊罪證陳列館與日本歷史學者松野誠也，聯合發布一份名為《陸軍高等文官名簿 陸軍書記官 陸軍技師》的731部隊新檔案。
遼寧撞鐘紀念九一八事變93周年
檔案由松野誠也於日本國立公文書館發現，由日本陸軍復員課在1945年編製完成，共267頁，詳細記載從1944年2月至1945年8月日本細菌戰部隊的「技師」基本資料，總計100人。涉及多個部隊，其中包括731部隊57人、1644部隊11人等，文獻列明他們上任時間、晉升履歷、出身大學和取得成績等。技師是指從事磚木技術職業者，是享受高等官待遇的技術官員和核心研究力量，編入陸軍軍屬序列，多擔任各研究部門負責人，主要從事各種細菌實驗和醫學研究。
哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成表示，此前公布的731部隊留守名簿記載了50名技師，檔案又發現了7名731部隊技師。檔案是深化日本細菌部隊體系研究的重要證據，對於全面揭示日本細菌戰罪行具重要意義，也是中日聯合揭露相關罪行的一次嘗試。
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