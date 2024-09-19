遼寧號 首現日本毗連區 遭機艦警戒監視

日本防衞省昨日指，中國海軍航空母艦遼寧號編隊首度在日本領海外的毗連區航行，通過沖繩縣與那國島和西表島之間的海域。中國外交部強調，有關活動符合中國的國內法和國際法。

防衞省統合幕僚監部表示，遼寧號（舷號16）、052D型導彈驅逐艦成都號（舷號120）、052DG型導彈驅逐艦淮南號（舷號123），於周二晚上7時現蹤釣魚島西北約210公里海域。

從周二晚上至翌日凌晨，遼寧號編隊在釣魚島西邊約70公里海域向南航行，穿過與那國島和西表島之間海域往太平洋。

中方轟美在日部署中導系統 日本海上自衞隊派出護衞艦高波號、川內號，聯同P1及P3C巡邏機警戒監視收集情報。台灣軍方證實，遼寧號編隊昨日凌晨1時半航經台灣東北海域。

對於美國有意在日本部署中程和遠程導彈系統一事，中方批評美國為謀求絕對的軍事優勢，執意在亞太地區推進包括中導系統在內的軍力部署，將加劇軍備競賽的勢頭，嚴重推高地區局勢緊張，威脅地區的和平與安全，破壞全球的戰略平衡與穩定。

AUKUS披露與日初步合作領域 中方已多次闡明嚴正的反對立場，敦促美方放棄相關部署計劃，奉勸有關國家清醒認識到美方的真實目的，在軍事安全領域謹言慎行，以實際行動維護地區和國際的和平穩定。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的安全利益。

美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）締結3周年，三國領袖周二發表聯合聲明，披露AUKUS已在聚焦發展先進能力的「第二支柱」下，確認與日本的初步合作領域，同時正尋找與加拿大、新西蘭、南韓合作的機會。美英澳正與日本探索提高海上自主系統協同能力，作為初步合作領域，同時正與加紐韓協商，尋找在第二支柱合作的機會。

聲明指出，有關國家與AUKUS各成員國都有緊密的雙邊防務合作關係。本報綜合報道