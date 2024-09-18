嫦娥六號月背樣本論文發布 歷史空白終填補

揭秘土壤成分 玄武角礫岩有份 中國科學院國家天文台周二公布，中國科學院國家天文台、中國探月與航天工程中心及北京控制工程研究所的聯合研究團隊，在中國期刊《國家科學評論》發布了有關嫦娥六號探測器帶回樣本的首篇研究論文，闡述月球背面採集樣本的物理、礦物和地球化學特徵，有助填補月背研究的歷史空白。

嫦娥六號今年6月登陸月球背面南極—艾特肯盆地，完成人類史上首次在月球背面表土採樣任務，帶回1,935.3克珍貴樣本。論文指出，這些樣本具較低密度，結構較鬆散，孔隙率較高。顆粒分析顯示月壤粒徑呈雙峰式分布，暗示樣品或經歷不同物源混合作用。

為探究月正面地質闢新視角 樣本不僅包括記錄火山活動歷史的玄武岩，還混合了來自其他區域的非玄武質物質。採集到的岩屑碎片主要由玄武岩、角礫岩、黏結岩、淺色岩石和玻璃質物質組成，玄武岩碎片佔總量的30%至40%，其礦物以輝石、斜長石和鈦鐵礦為主，橄欖石含量極低，進一步揭示樣本來源的複雜性。

與嫦娥五號的樣本相比，嫦娥六號帶回的樣本中，斜長石含量明顯增加，橄欖石含量顯著減少，表明採集區域月壤明顯受到非玄武質物質影響。此次樣本為理解月球背面與正面地質差異開闢了新視角，不但填補了月球背面研究的歷史空白，更為人類研究月球早期演化、背面火山活動和撞擊歷史提供了直接證據。本報綜合報道