狀告美政府 TikTok強制賣盤案開審

【本報綜合報道】中國影片分享程式抖音海外版TikTok控告美國政府強制母公司字節跳動賣盤，否則將禁制TikTok的命令屬於違憲，案件周一在哥倫比亞特區聯邦上訴法院審理。

3名法官花兩小時聽取TikTok、字節跳動、司法部及TikTok創作者代表陳詞。代表TikTok和字節跳動的律師強調，TikTok是由中國的企業、而非中國政府持有，又指美國政府至今未能證明TikTok實際構成的國家安全風險，有關禁令是違反美國憲法保障的言論自由，影響美國約1.7億個用戶的言論自由。

司法部要求12‧6前裁決 美國司法部則重申，TikTok可獲取大量美國用戶的數據，中國政府可以從中控制用戶接收的資訊，為美國國家安全帶來風險。

美國總統拜登今年4月簽署獲參眾兩院通過的法案，要求字節跳動在明年1月19日前出售TikTok，否則將在美國禁用。TikTok及字節跳動在今年5月提出訴訟。美國司法部及TikTok早前都要求法院加快審理，並在今年12月6日前裁決，以便有需要時在賣盤限期前提出上訴。