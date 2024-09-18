大罷工財務堪憂 波音推多招節流

每周恐失39億頭痕 停招聘押後加薪 美國飛機製造商波音旗下最大工會「國際機械師和航空航天工會」（IAM）超過3萬名員工，上周五開始發動大罷工，要求公司改善勞動合約協議中的薪酬福利。罷工卻令波音營運雪上加霜，有分析指波音每周將損失5億美元（約39億港元）現金。波音周一宣布多項重大節流措施，包括凍結招聘、押後加薪，以及停止向部件供應商發出採購訂單等。

波音財務總監韋斯特（Brian West）周一向員工發出備忘錄，宣布決定凍結波音所有職級的招聘，暫停與內部行政及管理階層晉升相關的加薪，停止不涉及關鍵客戶、計劃、法規或供應鏈的公務旅行，禁止員工乘搭頭等艙和商務艙公務旅行，暫停非必要資本和設施開支，暫停外部顧問支出，暫時解聘非必要承包商，暫停慈善捐款及廣告和營銷支出，減少參與航空展和貿易展覽會。除非與客戶有關，否則波音不再在其設施內提供餐飲服務，同時取消團隊外勤會議，出差會議改為視像形式。

勞方重返談判桌 工會作調解 韋斯特補充，波音正計劃大幅削減供應商開支，包括停止發出波音737、767和777型飛機的大部分採購訂單，並考慮數周內要求多名員工、經理和主管暫時休假。他稱知道上述措施會造成不確定性和疑慮，公司已有實行措施的詳細指引，將會公布更多資訊。

韋斯特強調，波音正誠心努力與罷工員工達成新的勞動合約協議，以反映他們意願並恢復公司營運，但波音業務正處於艱難時期，罷工危及公司復甦，必須採取必要行動保存現金和保障未來，重點保護用於安全、品質和直接支援客戶的工作資金。有分析師警告一旦罷工持續，波音每周將損失約5億美元現金。勞方昨天開始重返談判桌，由工會談判委員會作為調解方，幫助成員與資方彌合在具體條款上的分歧。本報綜合報道

罷工波音工人手持標語抗議。 韋斯特 波音位於西雅圖地區廠房主要負責生產737 MAX系列、777及767飛機。