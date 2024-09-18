哈薩克總統促德 撐華和平倡議

【本報綜合報道】結束訪問烏茲別克斯坦後，德國總理紹爾茨繼續任內首次中亞之行，周一抵達哈薩克斯坦並與該國總統托卡耶夫會晤。托卡耶夫敦促放棄俄羅斯可在戰場上被擊敗的想法，支持中國的俄烏和平倡議，但被紹爾茨拒絕。

稱俄軍無敵 哈薩克斯坦總統辦公室發布消息指，托卡耶夫向紹爾茨表示，事實上俄羅斯在軍事上是無敵的，又指戰爭進一步升級將為全人類，尤其是捲入俄烏衝突的國家帶來不可挽回的後果。他指出，哈俄之間的合作關係和戰略聯盟正繼續發展，但哈薩克斯坦人民對烏克蘭人民抱有真誠的同情，他堅信仍存在和平的可能性，呼籲支持中國和巴西提出的和平倡議。

紹爾茨不同意其說法，稱俄羅斯入侵了烏克蘭，德國才支持烏方，讓其可以保衞自己並維護其完整和主權，但清楚與此同時，仍有必要繼續探索和平發展的機會。他又指，在西方支持的瑞士和會之後，需要召開另一場包括俄羅斯在內的和會，俄羅斯目前推進戰爭的方式行不通，強調其發動並延續了戰火，亦可隨時停止侵略。