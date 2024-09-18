以擴戰爭目標 讓北部居民返家

【本報綜合報道】以色列屢威脅對黎巴嫩真主黨發動重大軍事行動，要求他們撤出以黎邊境，以色列安全內閣周一開會正式決定擴大以巴戰事目標至4個，包括讓以色列北部居民能安全返回家園。以色列原本的以巴戰事目標有3項，分別是消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的軍事和治理能力、拯救所有被哈馬斯擄走的人質、確保加薩地帶不再對以色列構成威脅，現時再增加一項。

在安全內閣開會前，以色列總理內塔尼亞胡接見到訪的美國總統特別協調員霍克斯坦（Amos Hochstein），內塔尼亞胡指如果北部的安全環境沒有根本改變，是無可能讓居民重返家園，以色列感激及尊重美國的支持，但以方最終會採取必要行動維護安全和讓北部民眾安全返家。霍克斯坦還會晤了以色列防長加蘭特，加蘭特直指真主黨繼續與哈馬斯一夥，拒絕終止衝突，正失去達成協議的機會，唯一能讓民眾安全返回北部家園的方法就是採取軍事行動。霍克斯坦警告，以軍攻打真主黨只會升高爆發長期區域戰爭的風險，無補於事，美國支持循外交解決以黎衝突，可透過加薩停火協議或其他途徑。